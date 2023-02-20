Зустріч Дмитра Кулеби із головами МЗС європейських держав офіційно анонсували заздалегідь - вона планувалася перед офіційним засіданням Ради ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скасував поїздку до Брюсселя, де мала відбутися зустріч із європейськими міністрами закордонних справ перед засіданням Ради ЄС.

Це випливає з його повідомлення в Twitter, у якому він зазначив, що не зможе бути присутнім особисто на сьогоднішньому засіданні Ради ЄС на рівні голів МЗС.

"Я вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів, які можуть початися з надання країнами ЄС 1 млн 155-мм снарядів. Попри те, що не можу сьогодні бути особисто присутнім на #FAC (засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС - ред.), ми рішуче підтримуємо ініціативу та закликаємо втілити її в життя", - зазначив Кулеба.

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Як пише "Європейська правда", зустріч Кулеби із головами МЗС європейських держав офіційно анонсували заздалегідь - вона планувалася перед офіційним засіданням Ради ЄС, а після нього міністри планували зустрітися на робочий обід з головою МЗС Молдови. Видання зазначає, що саме зараз Кулеба мав би вже перебувати у Брюсселі. Наступного дня планувалася перша в такому форматі зустріч Кулеби із головним дипломатом ЄС Боррелем і генсеком НАТО Столтенбергом.

Інформація про скасування візиту Кулеби до Брюсселя співпала з великими обмеженнями руху в центрі Києва, які пов'язані з візитом іноземних делегацій. За чутками, мова може йти про когось із західних топ-посадовців. Утім наразі невідомо, хто саме прибув до української столиці.

Боєприпаси для України

Як повідомляв УНІАН, ЄС у терміновому порядку вивчає можливості для своїх країн-членів об'єднатися задля закупівлі боєприпасів, щоб допомогти Україні. Цей крок почав розглядатися після попереджень Києва про те, що його військам терміново потрібні додаткові поставки. Очікувалося, що міністри закордонних справ ЄС обговорять ідею спільних закупівель 155-мм артилерійських снарядів на зустрічі в Брюсселі сьогодні в понеділок, 20 лютого.

На думку європейських чиновників і дипломатів, спільні дії Євросоюзу будуть ефективнішими, ніж покупка снарядів окремими країнами. Крім того, масштабніші замовлення дозволять військовій промисловості інвестувати в додаткові потужності з виробництва боєприпасів.

За даними Bloomberg, міністри ЄС можуть домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України уже в березні 2023 року. Загалом, міністри позитивно оцінили відповідну ініціативу щодо консолідації зусиль.

Своєю чергою, віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україні потрібно терміново передати боєприпаси. Він підкреслив, що союзники занадто багато часу приділяють прийняттю рішень по бойових танках для України, в той час як ситуація з боєприпасами стала жахливою.

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