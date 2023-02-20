Байден вирушає в понеділок до Польщі, щоб зустрітися з президентом країни Анджеєм Дудою та іншими ключовими лідерами НАТО.

Поїздка президента США Джо Байдена до Польщі відбувається за кілька днів до річниці вторгнення Росії до України, дати, яку, на думку багатьох військових аналітиків, Володимир Путін, любитель символізму, може відзначити демонстрацією сили.

Помічники Байдена шукали способи таємно переправити його через кордон в Україну, але поїздку майже виключили. Про це повідомляє видання Politico.

"Та більшість помічників вважають, що загроза безпеці Байдена чи України не варта того", - йдеться у повідомленні.

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Візит Байдена до Польщі

Представник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що 21 лютого Байден проведе зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

У рамках зустрічі він подякує польському лідеру та народу Польщі за внесок Варшави у військову та гуманітарну допомогу Україні. Зі свого боку Дуда зазначив, що однією з тим переговорів стане питання про збільшення присутності військ США в Польщі.

Повідомлялося, що під час візиту до Польщі Байден також має намір виступити зі зверненням до президента РФ Володимира Путіна.

Байден відвідає Польщу 20-22 лютого, де проведе низку зустрічей та візьме участь у заходах.

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