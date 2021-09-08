Речника Міністерства закордонних справ здивувала невдоволеність Росії.

6 вересня стало відомо про демонтаж пам’ятника на честь дружби Києва та Москви. У МЗС Росії сталася "істерика" через цю подію. Така реакція здивувала Міністерство закордонних справ України.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Реакція МЗС РФ на демонтаж пам’ятного знаку про дружбу Києва та Москви на вулиці Маршала Якубовського викликає здивування. Поборники історичних зв‘язків досі не зрозуміли, що дружба на танках не будується", - наголосив Ніколенко.

Дипломат нагадав, що розв’язана із Москви збройна агресія проти України забрала тисячі українських життів, десятки тисяч людей залишилися зі скаліченими долями, сотні тисяч осіб вимушені жити в умовах перманентної загрози життю і здоров’ю на окупованих територіях.

Пам’ятний знак, встановлений в 2001 році, не відображає реалії сьогодення, вважає Ніколенко.

Читайте такожСтало відомо, хто в Держдепі США відповідатиме за політику щодо України"Упевнений, що в Києві знайдеться місце для іншого монумента: зафіксувати покаяння Росії за все те горе, яке вона принесла на українську землю. Виправляти історичні помилки ніколи не пізно", - підсумував дипломат.

Як йдеться у заяві речниці МЗС Росії Марії Захарової, демонтаж пам'ятного знаку "викликає лише співчуття".

"З гіркотою спостерігаємо, як нинішній київський режим наполегливо нав'язує населенню України ненависть до всього, що пов'язано або хоча б має відношення до Росії. Планомірно здійснюється демонтаж всього, що могло б нагадувати про історичну спільність наших країн", - заявила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, наразі пам’ятний знак на честь дружби міст Києва та Москви, що знаходився у сквері на вул. Маршала Якубовського, зберігається в Голосіївській РДА. Він має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму.

Окрім цього вже стало відомо про реакцію на демонтаж пам'ятнику від російських пропагандистів. Скабєєва та Жириновський із криками вимагали, аби РФ заборонила Україні "смикати її за вуса".

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Автор: Віталій Саєнко