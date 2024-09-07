Олександра Устінова розповіла, яка в України є проблема з чоловіками, які тікають за кордон, поки її чоловік володіє нерухомістю в США і не збирається повертатися.

Голова фракції "Голос" Олександра Устінова поскаржилася на "м'яке" законодавство щодо перетину кордону чоловіками, на яких в Україні за ухилення від мобілізації чекає судовий термін.

В ефірі програми "Є питання" на Youtube нардеп заявила, що занадто багато тих українців, які перетинають кордон незаконним шляхом. Це відбувається, за її словами, через легке покарання за це - адміністративну відповідальність.

"Учора розглядалося питання ухильників - людей, які тікають за кордон. У нас насправді зараз величезна проблема. Правоохоронці скаржилися, давали статистику, що з 183 ухвалених судових вироків тільки 11 вироків, де людей реально засудили на термін ув'язнення", - заявила Устинова.

Варто зазначити, що, виходячи з даних, зазначених у її декларації, її чоловік, Олексій Яцюк, придбав у США будинок на 321 кв. м., земельну ділянку на 697 квадратних метрів і новий автомобіль Mazda CX-5. Набуття права, як зазначено, відбулося 29 березня 2022 року, що свідчить про те, що чоловік Устинової перебував у США після 24 лютого.

Скандали з українськими нардепами

23 серпня 2024 року з країни втік народний депутат Артем Дмитрук. Тільки після того, як він перетнув кордон, Офіс Генпрокурора оголосив йому підозру.

Як повідомляла радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, у слідства не було законних підстав для того, щоб затримати нардепа. Наразі ж Генпрокуратура встановлює всі деталі щодо того, як Дмитруку вдалося перетнути кордон.

Вас також можуть зацікавити новини: