Журналісти встановили, що Медведчук регулярно зустрічався з Порошенком, а також спілкувався з бойовиками "ЛДНР" та представниками Кремля.

Нинішній нардеп від ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук за час президентства Петра Порошенка вів численні перемовини з росіянами та бойовиками на окупованому Донбасі.

Про це йдеться в новому розслідуванні BIHUS info, оприлюдненому напередодні ввечері.

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Журналісти оприлюднили численні перемовини Медведчука, які той вів з 2014 року з високопоставленими чиновниками РФ та ватажками бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Журналісти встановили, що Медведчук та Порошенко були на постійному контакті. Втім, учасником переговорного процесу він став за ініціативи Путіна. Сам Медведчук під час своїх розмов наголошував, що часто спілкувався й зустрічався з тодішнім президентом, у тому числі вночі та вихідними. Серед іншого зустрічі відбувалися в тодішній Адміністрації президента на Банковій.

Примітно, що під час однієї з розмов з ватажком "ЛНР" Олексієм Карякіним, який обурювався нібито обстрілами з боку ЗСУ, Медведчук заявив:

"Я все це роблю на прохання Путіна і прохання Порошенка. Але до Порошенка і до цих офіційних дій я жодного відношення не маю".

Під час ще одних перемовин з Карякіним Медведчук відзвітував, що Порошенко на вимогу терористів розвернув колону української техніки в районі Ізвариного.

Також журналісти встановили, що Медведчуку часто доводилося довго узгоджувати свої переговори з Путіним. "Він не може просто взяти і набрати Путіна. Для цього йому треба довго, наполегливо і принизливо проситися", - каже журналіст Денис Бігус.

Детальніше дивіться в розслідуванні:

Попередні "плівки Медведчука":

Днями у ЗМІ злили аудіозапис 2015 року, на якому, за всіма ознаками, зафіксована розмова Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, з керівництвом РФ. На ній нібито Медведчук розмовляє з колишнім керівником протоколу президента Росії, а нині - заступником керівника Адміністрації президента РФ Володимиром Островенком. Український політик просить Островенка сказати "керівнику", що він "передав все, про що домовлялися":

До цього у мережі з'явився ще один аудіозапис ймовірної розмови між Медведчуком і колишнім помічником Путіна Владиславом Сурковим. Бесіда, зокрема, стосується Дебальцевого і переговорів російських сил на Донбасі з СБУ.

Як відомо, Медведчука офіційно підозрюють у державній зраді. Зараз він перебуває під домашнім арештом після відповідного рішення суду.

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Автор: Іван Бойко