НАТО може допомогти Україні повернути окуповані Росією території.

У Північноатлантичному договорі немає норми, яка не дозволяла б вступ країни під час війни на її території.

Про це в інтерв’ю Європейській правді повідомив глава українського представництва НАТО Александер Вінніков.

"У Вашингтонському договорі НАТО немає такої норми. Втім, врешті решт союзники мають бути переконані, що вступ нового члена посилить безпеку Альянсу. Саме тому це рішення ухвалюється колективно", – зазначив дипломат.

Вінніков переконаний, що НАТО може допомогти Україні повернути окуповані Росією території й контроль над Чорним морем.

Читайте такожЗеленський прибув з робочим візитом до Вашингтона (фото)"Що стосується практичних кроків – після російської агресії ми суттєво наростили присутність у Чорному морі. Більше кораблів, більше польотів літаків, сили НАТО розміщені у Румунії, кораблі НАТО заходять до українських портів, ми проводимо спільні навчання. Цьогорічний Sea Breeze – найбільший в історії, в ньому взяли участь понад 30 країн. Все це – чіткі, конкретні кроки солідарності та підтримки, які ми плануємо продовжувати", – сказав Вінніков.

Що передувало

Раніше Кальюлайд заявила, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки не поверне свої території. Для членства в Європейському Союзі Україна так само не підходить. Зокрема, вона вважає, що Україні знадобиться 20 років роботи, щоб стати членом ЄС.

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина побачила в заяві президента Естонії про 20 років до членства України в ЄС "сигнал про неготовність" Євросоюзу розширюватися.

Своєю чергою, незадоволений заявою Кальюлайд залишився й глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Автор: Яна Ставська