Керсті Кальюлайд вважає, що Україні знадобиться 20 років роботи, щоб стати членом ЄС.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки не поверне свої території. Для членства в Європейському Союзі Україна так само не підходить.

Про це політик заявила в інтерв'ю "Європейській правді".

За словами Кальюлайд, Естонія активно підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі, але не зрозуміло, коли це стане можливо. При цьому вона вказала, що Київ повинен повернути свої окуповані території.

"Абсолютно! Потрібне вирішення (конфлікту, - ред.). Сподіваюся, через переговори. Рано чи пізно", - вказала президент Естонії.

Читайте такожУ Єврокомісії оцінили можливість вступу України до ЄС у найближчі 3-5 роківВодночас вона заявила, що Євросоюз має бути сміливішим у питаннях розширення, але Україна не підходить для цього.

"Або ми пропонуємо їм повноцінне членство, або створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції (України, Молдови, Грузії, - ред). Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності... Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС!",- пояснила Кальюлайд.

Також вона підкреслила, що в Євросоюзі готові допомогти, але виконувати цю важку роботу доведеться країнам.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна і Грузія обговорили взаємодію на міжнародному рівні, в тому числі координацію спільних кроків з метою прискорення отримання повноправного членства в ЄС і НАТО.

Автор: Анастасія Горбачова