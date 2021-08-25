Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки не поверне свої території. Для членства в Європейському Союзі Україна так само не підходить.
Про це політик заявила в інтерв'ю "Європейській правді".
За словами Кальюлайд, Естонія активно підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі, але не зрозуміло, коли це стане можливо. При цьому вона вказала, що Київ повинен повернути свої окуповані території.
"Абсолютно! Потрібне вирішення (конфлікту, - ред.). Сподіваюся, через переговори. Рано чи пізно", - вказала президент Естонії.
Читайте такожУ Єврокомісії оцінили можливість вступу України до ЄС у найближчі 3-5 роківВодночас вона заявила, що Євросоюз має бути сміливішим у питаннях розширення, але Україна не підходить для цього.
"Або ми пропонуємо їм повноцінне членство, або створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції (України, Молдови, Грузії, - ред). Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності... Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС!",- пояснила Кальюлайд.
Також вона підкреслила, що в Євросоюзі готові допомогти, але виконувати цю важку роботу доведеться країнам.
Як раніше повідомляв УНІАН, Україна і Грузія обговорили взаємодію на міжнародному рівні, в тому числі координацію спільних кроків з метою прискорення отримання повноправного членства в ЄС і НАТО.