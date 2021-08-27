Раніше Кальюлайд скептично оцінила перспективи України вступити до ЄС і НАТО найближчими роками.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба залишився незадоволений заявою президента Естонії Керсті Кальюлайд, яка поміркувала про перспективи України вступити в ЄС і НАТО.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Кулеба висловив розчарування словами Кальюлайд. Він стверджує, що понад два десятки років тому західні країни "таким же менторським тоном говорили естонцям, литовцям і латишам" аналогічні речі.

"Мені було дуже дивно чути ці слова від президента Естонії. Ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин. Я не знаю, що на неї вплинуло. Ми розчаровані такими заявами і вважаємо їх недоречними, особливо в контексті того, що вона була гостем в Україні, де її приймали дуже щире і найкращим чином", - сказав міністр.

Україна, за словами глави МЗС, донесла свою позицію і оцінку до естонських дипломатів та посла цієї країни в Києві.

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"Вважаємо, що такі речі не повинні звучати від друзів і партнерів. А Естонія і Україна - безумовно, друзі і партнери", - додав він.

Раніше Кальюлайд заявила, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки не поверне свої території. Для членства в Європейському Союзі Україна так само не підходить. Зокрема, вона вважає, що Україні знадобиться 20 років роботи, щоб стати членом ЄС.

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина побачила в заяві президента Естонії про 20 років до членства України в ЄС "сигнал про неготовність" Євросоюзу розширюватися.

Автор: Юрій Годован