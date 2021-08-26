Віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина побачила у заяві президентки Естонії Керсті Кальюлайд щодо 20 років до членства України в ЄС "сигнал про неготовність" Євросоюзу розширюватися.
Про це вона розповіла у коментарі Європейській правді.
Раніше в інтерв’ю українським журналістам Кальюлайд заявила, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки не поверне свої території. Для членства в Європейському Союзі Україна так само не підходить.
"Особисто я бачу в цій заяві пані Кальюлайд черговий сигнал про неготовність ЄС до розширення і спробу пояснити це через нібито неготовність самих країн східного сусідства", – зазначила Стефанішина.
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"Швидкість інтеграції залежить не лише від України, а й від ЄС, від політичної волі країн-членів до прийняття нових членів. Це не технічний процес, як намагаються представити у деяких столицях ЄС. Сьогодні м’яч на стороні ЄС – вважаю, Україна має всі підстави отримати офіційний статус країни-кандидата у члени ЄС", – цитує видання слова Стефанішиної.
На думку віце-прем’єрки, Україна демонструє хорошу динаміку виконання Угоди про асоціацію. При цьому Стефанішина також підкреслила, що Київ знає про важливість виконання реформ.
"На жаль, нагадуючи Україні про ці реформи окремі країни-члени НАТО і ЄС забувають згадати, що жодна з них не проходила подібних структурних трансформацій без потужної зовнішньої підтримки, яка включала і чітку підтримку інтеграції", – констатувала Стефанішина.
Вступ України до Європейського союзу
- Влітку 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже є частиною європейської сім'ї, а євроінтеграція - це основне прагнення українського народу.
- Про вступ України до ЄС неодноразово говорив й п'ятий президент України Петро Порошенко. Зокрема, він заявляв, що Україна подасть заявку на вступ у 2024 році.
- 15 квітня 2021 року президент Зеленський заявив, що настав час для отримання Україною "конкретних пропозицій" щодо Плану дій членства у НАТО та плану вступу до Євросоюзу.
- У квітні під час свого візиту до Франції Зеленський запропонував підписати декларацію щодо підтримки вступу України до Євросоюзу президенту Еммануелю Макрону. Тоді президент України розповів, що кілька країн вже підписали цю декларацію.
- Згодом стало відомо, що декларацію підписали вже три країни.