Стефанішина зауважила, що виступає проти подібних передбачень.

Віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина побачила у заяві президентки Естонії Керсті Кальюлайд щодо 20 років до членства України в ЄС "сигнал про неготовність" Євросоюзу розширюватися.

Про це вона розповіла у коментарі Європейській правді.

Раніше в інтерв’ю українським журналістам Кальюлайд заявила, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки не поверне свої території. Для членства в Європейському Союзі Україна так само не підходить.

"Особисто я бачу в цій заяві пані Кальюлайд черговий сигнал про неготовність ЄС до розширення і спробу пояснити це через нібито неготовність самих країн східного сусідства", – зазначила Стефанішина.

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"Швидкість інтеграції залежить не лише від України, а й від ЄС, від політичної волі країн-членів до прийняття нових членів. Це не технічний процес, як намагаються представити у деяких столицях ЄС. Сьогодні м’яч на стороні ЄС – вважаю, Україна має всі підстави отримати офіційний статус країни-кандидата у члени ЄС", – цитує видання слова Стефанішиної.

На думку віце-прем’єрки, Україна демонструє хорошу динаміку виконання Угоди про асоціацію. При цьому Стефанішина також підкреслила, що Київ знає про важливість виконання реформ.

"На жаль, нагадуючи Україні про ці реформи окремі країни-члени НАТО і ЄС забувають згадати, що жодна з них не проходила подібних структурних трансформацій без потужної зовнішньої підтримки, яка включала і чітку підтримку інтеграції", – констатувала Стефанішина.

Вступ України до Європейського союзу

Автор: Яна Ставська