У привітанні командувач Об'єднаних сил союзників Альянсу в Неаполі адмірал Роберт Берк наголосив, що Україна - цінний партнер для НАТО.

Командувач Об'єднаних сил союзників НАТО в Неаполі, командувач військово-морських сил США у Європі та Африці адмірал Роберт Берк привітав Україну з 30-ю річницею Незалежності.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"У цей день бажаємо щасливої 30-ї річниці Незалежності. Ми в НАТО сподіваємося на щасливе майбутнє разом із Україною", - зазначив Берк.

Він підкреслив, що Україна є цінним партнером для НАТО.

"Сьогодні Україна продовжує протистояти прямим загрозам її суверенітету і територіальній цілісності та може покладатися на повну солідарність НАТО. Україна - цінний партнер НАТО", - сказав Берк.

Читайте такожУ Маріїнському палаці розпочалася зустріч Зеленського та МеркельУ привітанні також було зазначено, що Альянс підтримує суверенітет України, її територіальну цілісність і важливі внутрішні реформи, які сприяють зміцненню її безпеки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що МЗС висловило протест у зв'язку з розширенням санкцій РФ проти громадян України.

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Автор: Богдан Слуцький