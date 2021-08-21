Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловлює протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, стосовно яких уряд Російської Федерації ввів санкції.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС. Зазначається, що цього разу до переліку були включені не лише народні депутати та представники громадського суспільства, але й представники українського дипломатичного корпусу.
"Розглядаємо такі агресивні дії Росії як кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії на міжнародній арені, провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи", - наголошують у МЗС.
Читайте такожДанілов про санкції Росії: найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності УкраїниУ міністерстві підкреслюють, що Україна продовжить докладати послідовних зусиль задля припинення окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. При цьому зазначається, що українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права.
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