Зазначається, що українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловлює протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, стосовно яких уряд Російської Федерації ввів санкції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС. Зазначається, що цього разу до переліку були включені не лише народні депутати та представники громадського суспільства, але й представники українського дипломатичного корпусу.

"Розглядаємо такі агресивні дії Росії як кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії на міжнародній арені, провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи", - наголошують у МЗС.

Читайте такожДанілов про санкції Росії: найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності УкраїниУ міністерстві підкреслюють, що Україна продовжить докладати послідовних зусиль задля припинення окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. При цьому зазначається, що українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права.

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Автор: Катерина Гірник