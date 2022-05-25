Президент Володимир Зеленський розкритикував Угорщину, яка відмовляється підтримати нафтове ембарго проти Росії, знаючи, що гроші за енергоносії фінансують війну Кремля проти України.
Про це Зеленський сказав під час Українського сніданку в Давосі.
"Ми дійшли до шостого пакету (санкцій). У ньому ембарго на нафту. Всі кажуть: за цей час Росія заробить $200 млрд. За такі суми вони можуть купувати будь-яку зброю. Чи введено шостий пакет? Ні. Чому? Угорщині щось не підходить. Щось з нафтою не те. Якось не так вони бачать світ", - сказав Зеленський.
За його словами, Будапешт аргументує свою позицію тим, що для відмови від російської нафти йому необхідні значні кошти.
"Їм кажуть: там в Україні люди вмирають, діти гинуть, їх вбивають. Як в Техасі 18-річний вбивця... так і у нас 18-річні солдатики приїжджали з Росії і просто катували малюків. Їм про це розповідали, а вони кажуть: все зрозуміло.- Так а що з нафтою? - Де нам взяти гроші?"- сказав Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр Угорщини Віктор Орбан виключив можливість обговорення запропонованого Євросоюзом нафтового ембарго проти Росії на саміті лідерів наступного тижня.