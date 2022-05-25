За його словами, Будапешт аргументує свою позицію тим, що для відмови від російської нафти йому необхідні значні кошти.

Президент Володимир Зеленський розкритикував Угорщину, яка відмовляється підтримати нафтове ембарго проти Росії, знаючи, що гроші за енергоносії фінансують війну Кремля проти України.

Про це Зеленський сказав під час Українського сніданку в Давосі.

"Ми дійшли до шостого пакету (санкцій). У ньому ембарго на нафту. Всі кажуть: за цей час Росія заробить $200 млрд. За такі суми вони можуть купувати будь-яку зброю. Чи введено шостий пакет? Ні. Чому? Угорщині щось не підходить. Щось з нафтою не те. Якось не так вони бачать світ", - сказав Зеленський.

За його словами, Будапешт аргументує свою позицію тим, що для відмови від російської нафти йому необхідні значні кошти.

"Їм кажуть: там в Україні люди вмирають, діти гинуть, їх вбивають. Як в Техасі 18-річний вбивця... так і у нас 18-річні солдатики приїжджали з Росії і просто катували малюків. Їм про це розповідали, а вони кажуть: все зрозуміло.- Так а що з нафтою? - Де нам взяти гроші?"- сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр Угорщини Віктор Орбан виключив можливість обговорення запропонованого Євросоюзом нафтового ембарго проти Росії на саміті лідерів наступного тижня.

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