Раніше Ласло Кевер заявив, що у президента України "якась психічна проблема".

В Міністерстві закордонних справ України очікують оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про його стан психічного здоров'я.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.

"Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці", - зазначив дипломат.

Колега Кевера, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що світ із нерозумінням спостерігає як Угорщина поливає брудом Україну і відбілює Росію.

"На відміну від спікера угорського парламенту, ми в Україні, в тому числі – закарпатські угорці, впевнені, що Україна переможе і буде відбудована досить швидко. Угорщині треба припинити жити минулими проблемами", - наголосив голова ВР.

Спикер ВРУ радить Угорщині не опускатися до особистих образ і почути те, про що просять закарпатські угорці сьогодні, а це – надання зброї України для самозахисту.

"І не треба спекулювати на тому, що ця зброя буде використана проти них, ховаючи за цим своє небажання їм же і допомогти, – такі заяви є цинічними, ганебними, безвідповідальними і лише грають на руку російському агресору", - додав Стефанчук.

Як стало відомо з угорських ЗМІ 4 червня, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив, що коли інші країни потребують допомоги, то їхні лідери звертаються із проханням про допомогу, а не з вимогами чи погрозами. Таким чином він охарактеризував президента України Володимира Зеленського, який нібито "здіймав голос" у розмовах не лише з офіційним Будапештом, а й з канцлером Німеччини. Зокрема, у зв'язку з цим Кевер сказав, що у президента України "якась психічна проблема".

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