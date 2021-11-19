Там наголосили, що продовжить консультації з Україною, союзниками і партнерами в регіоні щодо ініціатив в області безпеки.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США продовжать підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Наразі у Вашингтоні уважно стежать за пересуванням російських військ біля кордонів.

Як повідомили у прес-службі Пентагону, Остін наголосив, що Україна і США поглиблюватимуть співпрацю в Чорноморському регіоні, сфері кібербезпеки і проводитимуть обмін розвідувальними даними.

"Ми чітко висловили свою стурбованість дестабілізаційною діяльністю Росії і наше прагнення до більшої прозорості (щодо військових маневрів РФ)", — зазначив глава Пентогана.

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Остін сказав, що продовжить консультації з Україною, союзниками і партнерами в регіоні щодо ініціатив в області безпеки.

Напередодні, як повідомляв УНІАН, Ллойд Остін зустрівся у Вашингтоні з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Очільники оборонних відомств зійшлися на тому, що потрібно оцінювати ризики й загрози з боку Росії.

Російські війська біля кордону України

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

15 листопада глави МЗС Франції та Німеччини у своїй заяви запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

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Автор: Вікторія Гордієнко