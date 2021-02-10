Турчинов каже, що виступає за формування нового уряду.

У партії "Європейська солідарність" не виключають ймовірності прем'єрства її лідера Петра Порошенка та створення коаліції зі "Слугою народу".

Про це в інтерв'ю "BBC Україна" сказав колишній секретар РНБО, нині - керівник партійного штабу Олександр Турчинов.

Говорячи про ймовірність подібного об'єднання в парламенті, Турчинов пояснив, що це можливо.

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"Коли раптом вони прозріють і забажають працювати на власну країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є, зокрема, в "Європейській солідарності", із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз", - вважає він, додаючи, що має "великі сумніви щодо такого прозріння".

При цьому Турчинов додав, що виступає за об'єднання "конструктивних сил" й подальше формування ними нового уряду. На уточнення про те, чи міг би такий уряд очолити п'ятий президент, Турчинов відзначив: "Я вважаю, що він достатньо підготовлений для цього".

Раніше стало відомо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає можливості створення коаліції з фракцією "Батьківщина". До цього голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що наразі не допускає переформатування монобільшості.

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Автор: УНІАН