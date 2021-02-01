Проте Арахамія заявляє, що поки це питання не обговорювалося.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає можливості створення коаліції з фракцією "Батьківщина".

Як передає кореспондент УНІАН, в коментарі журналістам він сказав, що це питання з керівництвом "Батьківщини" не обговорювалося, але "все можливо в країні".

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При цьому Арахамія зазначив, що фракція "Слуга народу" не працювала в складі коаліції, тому "треба буде більше питань узгоджувати один з одним".

"Але що стосується потенційно коаліційної угоди - чи з пані Тимошенко, чи з якоюсь іншою фракцією, чи партією, чи групою - це загалом відкритий діалог", - він.

Раніше голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що наразі не допускає переформатування монобільшості. До цього колишній глава Офісу президента Андрій Богдан сказав, що монобільшість у Верховній Раді існує лише юридично, а фактично її вже немає.

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Автор: Надя Пришляк