Саміт відбудеться у Києві 23 серпня.

Президент США Джозеф Байден не приїде до Києва на перший саміт "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

Дипломат уточнив, що США на заході в Києві представлятиме член американського уряду.

"Тобто це не буде президент, віце-президент, але буде член кабінету. І ми знаємо, що це дуже важливо. Цього тижня я неформально зустрівся з лідерами кримських татар – Рефатом Чубаровим і Мустафою Джемілєвим, заступницею міністра Еміне Джапаровою, депутатом Рустемом Умеровим. І ми дуже глибоко щодо ситуації на півострові спілкувалися", - наголосив Кент.

За його словами, процес деокупації Криму - тривалий, "це не просто початок і кінець".

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"Тому що є дуже багато людей, які вважають, що вони є українськими громадянами в окупованому Криму. І ми разом повинні їм допомогти", - наголосив він.

Міжнародна спільнота й дипломати, вважає Кент, не повинні забувати про ситуацію в Криму. Окупацію півострова він назвав "унікальним моментом, коли постійний член Радбезу ООН просто захопив територію сусідньої країни".

"Кримська платформа" - що про неї відомо

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні Зеленський повідомив, що створення "Кримської платформи" вже підтримали в Європі та Північній Америці.

"Кримська платформа" працюватиме на декількох рівнях. Перший-найвищий-політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав і урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - Міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

Перший саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року.

Автор: Юрій Годован