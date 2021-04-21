На думку радника президента України, ініціатива Зеленського прозвучала несподівано, різко і зовсім всупереч пропагандистсько-психологічним планам самої РФ.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що відповіді російської сторони на пропозицію Володимира Зеленського зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним поки що не надходило.

Читайте такожВ Офісі президента пояснили, навіщо Зеленський запропонував Путіну зустрітися на ДонбасіПро це в коментарі УНІАН повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Зрозуміло, офіційної відповіді російської сторони поки що немає. Тому що ініціатива прозвучала несподівано, різко і зовсім врозріз з пропагандистсько-психологічними планами самої РФ», - сказав він.

На його думку, для Росії після пропозиції Зеленського, яка прозвучала в багатьох світових агентствах, - «це дещо інша вже реальність», в якій саме український президент диктує певні умови.

«Треба дати час їм все це осмислити. Оцінити ризики, які будуть нести ті чи інші ідеї, проігнорувати наші пропозиції або залишити все, як є сьогодні, і продовжити відверті спекуляції на банальній ескалації», - додав Подоляк.

Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі: передісторія

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, оприлюдненому 20 квітня пізно ввечері, запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ВСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

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Автор: Костянтин Гончаров