США та ЄС занепокоєні тривожними переміщеннями російських військ уздовж українського кордону.

Речник Путіна Дмитро Пєсков на тлі зростання занепокоєння світової спільноти можливою підготовкою Росії до наступу на Україну назвав "найкращі гарантії безпеки" для України.

Причиною підвищення рівня напруги у Європі є не дивні переміщення військ РФ уздовж української кордону, а, на думку Пєскова, невиконання Києвом "Мінських угод". Про що він повідомив у коментарі РИА Новости.

"Найкращою гарантією безпеки у ситуації українського конфлікту (Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі – УНІАН) є виконання Мінських угод, відсутність прогресу у їхній реалізації – суттєвий тригер, який призводить до підвищення напруги в цілому у Європі", – сказав Пєсков.

Він уточнив, що "звісно ж, йде мова про теми для субстантивних перемовин".

Читайте такожВелика Британія та США готові вживати "рішучі кроки" щодо дій Росії - голова Міноборони"І все це має усіма сторонами у прямому діалозі обговорюватися", – сказав представник Кремля.

На уточнювальне питання, чи маються на увазі Росія, Україна і Захід, Пєсков відповів, що модальності має визначити МЗС.

Мінські угоди: що відомо

Після окупації Росією Криму і Донбасу ЄС запровадив проти РФ низку політичних на економічних санкцій.

12 лютого 2015 року у Мінську відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі на той час президентів України та Франції Петра Порошенка і Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року. Цей комплекс заходів підписали учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

Серед іншого, домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України та відведення всього важкого озброєння з української території. Передбачено обмін і звільнення всіх заручників і проведення місцевих виборів на Донбасі.

У березні 2015 року ЄС прив’язав чинність санкцій проти РФ до виконання російською владою Мінських угод.

Автор: Яна Ставська