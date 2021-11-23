Речник Путіна Дмитро Пєсков на тлі зростання занепокоєння світової спільноти можливою підготовкою Росії до наступу на Україну назвав "найкращі гарантії безпеки" для України.
Причиною підвищення рівня напруги у Європі є не дивні переміщення військ РФ уздовж української кордону, а, на думку Пєскова, невиконання Києвом "Мінських угод". Про що він повідомив у коментарі РИА Новости.
"Найкращою гарантією безпеки у ситуації українського конфлікту (Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі – УНІАН) є виконання Мінських угод, відсутність прогресу у їхній реалізації – суттєвий тригер, який призводить до підвищення напруги в цілому у Європі", – сказав Пєсков.
Він уточнив, що "звісно ж, йде мова про теми для субстантивних перемовин".
Читайте такожВелика Британія та США готові вживати "рішучі кроки" щодо дій Росії - голова Міноборони"І все це має усіма сторонами у прямому діалозі обговорюватися", – сказав представник Кремля.
На уточнювальне питання, чи маються на увазі Росія, Україна і Захід, Пєсков відповів, що модальності має визначити МЗС.
Мінські угоди: що відомо
- Після окупації Росією Криму і Донбасу ЄС запровадив проти РФ низку політичних на економічних санкцій.
- 12 лютого 2015 року у Мінську відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі на той час президентів України та Франції Петра Порошенка і Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.
- За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року. Цей комплекс заходів підписали учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.
- Серед іншого, домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України та відведення всього важкого озброєння з української території. Передбачено обмін і звільнення всіх заручників і проведення місцевих виборів на Донбасі.
- У березні 2015 року ЄС прив’язав чинність санкцій проти РФ до виконання російською владою Мінських угод.