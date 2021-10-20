Цій ситуації мають дати оцінку виборці, а також Рабінович не отримає зарплату за цей день.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прокоментувала поїздку співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича до Москви замість відвідування пленарного засідання Верховної Ради України.

Про це вона сказала у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН щодо цієї ситуації та можливого покарання Рабіновича за такий "прогул".

"Якщо говорити про те, виплатять йому зарплату чи не виплатять, то ні, він не отримає зарплату за цей день, звичайно. Це не є поважна причина (для пропуску роботи в парламенті - УНІАН)", - сказала Кравчук.

Водночас, додала вона, оцінку цій ситуації мають дати і виборці.

Читайте такожЗеленський тримається в лідерах президентського рейтингу – опитування"З приводу якоїсь політичної відповідальності, то тут мають дати оцінку виборці: що людина, яка отримує зарплату за те, що працює народним депутатом, має бути в парламенті, розбиратися в законах, пояснювати своїм виборцям, їде натомість до столиці країни-агресора на таку... як їздить васал до сюзерена свого", - наголосила депутат.

На уточнення, про яку суму за один день роботи йдеться, Кравчук пояснила: "Якщо у нас загальна зарплата 34-35 тисяч, у когось ще якісь надбавки, - поділіть на 30 днів... Якщо людина пропускає робочий день, то не отримує за цей день заробітну плату".

Своєю чергою, член Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту, народний депутат від "Європейської солідарності" Олег Синютка, коментуючи УНІАН поїздку Рабіновича, зауважив, що "ті речі, які дозволяє собі Рабінович, не відповідають статусу народного депутата України".

"Ми будемо розглядати це питання. І я думаю, що потрібно отримати відповіді на цю політичну позицію, яку висловлював Рабінович, перебуваючи в лігві ворога", - сказав він.

Поїздка Рабіновича до Росії

Напередодні, 19 жовтня, соратник Медведчука, член ОПЗЖ Вадим Рабінович був помічений на Красній площі у Москві.

Він повідомив, що зустрічався з заступником глави Адміністрації Путіна Дмитром Козаком: "Я довів до Дмитра Миколайовича позицію нашої партії з ключових питань зовнішньої і внутрішньої політики! Працюємо далі".

Також український депутат виклав фото зі спільної зустрічі з першим заступником голови президентської фракції РФ "Єдина Росія" В’ячеславом Макаровим.

У день візиту Рабіновичем Москви відбулося пленарне засідання Верховної Ради України, тож нардеп прогуляв робочий день.

Автор: Таня Поляковська