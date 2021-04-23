Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розкритикував розроблений Міністерством охорони здоров'я Національний план з вакцинації.
Про це він повідомив у Facebook.
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"План, на жаль, не містить чітких термінів поставки вакцин. Відповідно, і графіки щеплення абсолютно формальні. МОЗ просто помножив кількість дорослого населення на дві дози і поділив на кількість місяців. Отримали цифру у 5,6 млн щеплень щомісяця. Арифметична задачка для учнів початкової школи", - заявив він.
За словами Радуцького, такий підхід виглядає дивним.
"Ми розуміємо, що у світі дефіцит вакцин. Поставки препаратів для щеплення зриваються, відтерміновуються. Це об’єктивний факт. Але це не скасовує потребу у чіткій стратегії та плануванні", - наголосив він.
Депутат зазначив, що якщо умовно основні обсяги вакцин почнуть надходити у серпні, то треба готуватись у вересні-грудні провести "на порядок більше щеплень, ніж улітку".
"5 млн щеплень щомісяця - це мінімум 5 тис. пунктів вакцинації. 10 млн щеплень – це 10 тис. пунктів. Для розгортання такої масштабної мережі і потрібні стратегія і план. Замість цього бачимо класичну бюрократичну "відписку", яка жодним чином не дає уявлення, яким чином МОЗ збирається виконувати завдання президента", - підкреслив він.
Радуцький зауважив, що згідно з планом, у квітні МОЗ обіцяє щепити 2,6 млн людей. Для порівняння, за 22 квітня вакциновано першою дозою 16 тис. осіб, загалом з початку вакцинації - трохи більше 500 тис. "Як МОЗ збирається за тиждень провести щеплення 2,1 млн осіб? Навіщо готувати документ, який міністерство фізично не здатне виконати вже цього місяця? Може, відповідь у тому, що хтось бажає перекласти відповідальність за кампанію на обласні державні адміністрації? Адже у плані зазначається, що саме ОДА мають обов’язок визначити відповідальних осіб, забезпечити роботу пунктів щеплення і охопити до 31 грудня "вакцинацію більшої частини дорослого населення". За МОЗ залишається проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи", - нарікає він.
На думку Радуцького, план не відповідає завданням, визначеним президентом України Володимиром Зеленським. "Нам потрібна реальна дорожня карта вакцинації і конкретні люди, які здатні її реалізувати. А не формальна відписка без змістовного наповнення", - резюмував він.
Вакцинація в Україні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
Щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.
21 квітня Кабінет міністрів оприлюднив Національний план вакцинації від коронавірусної інфекції.
23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї у межах глобальної ініціативи COVAX.
Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 508 тис. 044 особи.
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