У Раді зареєстрували законопроєкт про навчання мовами нацменшин, Угорщина відреагувала

Йдеться лише про офіційні мови країн Євросоюзу.

У Верховній Раді опублікували текст законопроєкту №16119 про навчання мовами національних меншин в Україні.

В описі законопроєкту йдеться про те, що українська мова залишається основною в навчальному процесі, але в окремих школах, де є класи чи групи з навчанням мовою національних меншин, гарантується право на використання відповідної мови.

Автори законопроєкту наголосили, що йдеться лише про офіційні мови країн-членів Євросоюзу.

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Також цим законом пропонується запровадити таке поняття, як "заклади середньої освіти зі статусом закладу національної меншини". Такий статус можуть отримати школи, в яких понад 50% учнів навчаються мовою національної меншини.

Таким школам дозволять вносити зміну в програми навчання. Зокрема, для збереження їхньої культури, пов'язаної з національною ідентичністю, збереження та використання національних традицій, національної символіки та звичаїв.

Крім того, дозволятиметься дублювати офіційні документи про освіту та додатки до них мовами нацменшини у разі подання батьками учня відповідної заяви.

Також проєкт закону пропонує надати батькам право розширювати перелік предметів, які викладатимуться українською мовою. Для цього необхідна письмова заява від батьків не менше двох третин учнів відповідного класу або групи. Далі рішення має ухвалювати адміністрація навчального закладу.

Реакція Угорщини

В Угорщині вже відреагували на цей законопроєкт. Зокрема прем’єр-міністр країни Петер Мадяр заявив, що цей законопроєкт зміцнює правові гарантії освіти угорською мовою та мережу навчальних закладів. А міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан написала, що очікує на рішення по цьому законопроєкту очікується вже у жовтні.

"Ми вітаємо цей крок, якому передували двосторонні угорсько-українські професійні консультації та консультації з представниками угорської громади Закарпаття протягом останніх тижнів. Ухвалення проєкту може посилити правові гарантії освіти угорською рідною мовою та мережі навчальних закладів. Очікується, що український парламент ухвалить рішення щодо законопроекту в жовтні. Угорщина залишається зацікавленою в діалозі та у відчутних результатах у повсякденному житті угорської громади Закарпаття", – йдеться в дописі міністерки.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше Євросоюз відкрив два з шести кластерів щодо вступу України в ЄС. На відкриття інших кластерів накладає вето лише одна країна – Угорщина. Будапешт заявляє, що єдиною причиною для цього є невирішені проблеми з правами угорської національної меншини в Україні.

Наприкінці вересня міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан також заявляла, що веде щоденні переговори з Україною щодо питання національних меншин. Тоді вона заявляла, що очікує на розвʼязання цього питання не пізніше жовтня, коли до Ради надійде відповідний законопроєкт.

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