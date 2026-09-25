Угорщина заявила про владнання скандалу з 'Карпатською вісімкою': що буде з нафтосховищем

Київ та Будапешт провели низку приватних обговорень на тлі цього скандалу.

Україна владнала конфлікт з Угорщиною щодо "Карпатської вісімки" (C8). Про це заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан в інтерв'ю Telex.

Вона зазначила, що під час тижня високого рівня Генасамблеї ООН очільники МЗС України та Угорщини провели низку зустрічей і їм вдалося владнати всі непорозуміння щодо C8. За її словами, декілька обговорень пройшло за лаштунками.

Водночас вона наголосила, що питання будівництва стратегічних потужностей для зберігання палива та нафтопродуктів для України в Угорщині лишається чинним. Тобто Будапешт відмовляється від будівництва цього проєкту на своїй території, попри підписання меморандуму між українським Нафтогазом та угорською компанією MOL.

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Також посадовиця в цьому інтервʼю прокоментувала питання прав угорської меншини в Україні. Вона зазначила, що кожен день веде переговори з віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволодом Ченцовим, який займається цим питанням. Орбан наголосила, що зміни в цьому питанні можуть відбутися не пізніше жовтня, коли цей законопроєкт внесуть до українського парламенту.

Також вона зазначила, що Угорщина може стати членом "Карпатської вісімки" у майбутньому. Однак, за її словами, для цього вступу необхідні попередній діалог та відповідна підготовка.

Що цьому передувало

Нагадаємо, про створення "Карпатської вісімки" президент Володимир Зеленський повідомив 18 вересня. За його словами, крім України, в цих зустрічах братимуть участь Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина.

Угорщина відмовилася брати участь у цій зустрічі. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр пояснив це рішення тим, що Будапешт отримав відповідне запрошення, однак не погодився на нього через "поважні причини". Він також заявив, що поки при владі його уряд, в Угорщині не буде нафтосховищ для України.

Пізніше він пояснив своє рішення не брати участь у C8 через те, що, за його словами, Угорщину залучили до цієї організації "без попередніх консультацій із нею та без її згоди".

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