Завтра подання розгляне профільний комітет парламенту.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав до Верховної Ради подання про призначення міністром енергетики Германа Галущенка, який є віце-президентом "Енергоатому".

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, завтра це подання розглядатиметься на профільному комітеті парламенту - комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Призначення міністра енергетики: що відомо

Раніше Верховна Рада двічі не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - Міністром енергетики України. З кінця грудня Вітренко є виконуючим обов'язки міністра.

На засіданні фракції "Слуга народу" 22 квітня депутати заслухали Галущенка. У прес-службі партії повідомляли, що планується збір підписів депутатів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування в залі.

Вчора, 26 квітня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що розглянути кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики запропонував Офіс президента. Зараз парламентські фракції проводять зустрічі з Галущенко. За його словами, голосування депутатів за призначення Галущенка на посаду міністра енергетики заплановане на 29 квітня.

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Автор: Дмитро Шварц