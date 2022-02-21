У партії вважають, що парламент це розгляне і підтримає.

Після засідання РНБО на окремих територіях України можуть ввести воєнний стан.

Про це сказав народний депутат України Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") в ефірі Свободи слова на ICTV.

"Думаю, що після засідання РНБО ми почуємо щодо можливого введення воєнного стану на окремих територіях", - заявив він.

Чернєв вважає, що "це буде абсолютно правильним рішенням нашого парламенту".

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР". Він також додав, що відповідні "документи" будуть підготовлені та підписані найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив останні події з американським колегою Джо Байденом, незабаром проведе розмову з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

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