У "Слузі народу" є підтримка кандидатури Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я. Окрім його кандидатури, інші на цю посаду поки не розглядаються.

У фракції "Слуга народу" є підтримка кандидатури заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка на посаду міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

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Відповідаючи на запитання щодо підтримки в "СН" кандидатури Ляшка, депутат розповів: "Є підтримка у Ляшка. Ми зараз підводимо ці цифри. Ми маємо сьогодні увечері або максимум завтра зранку надати це подання прем'єр-міністру, який далі його спрямує спікеру Верховної Ради".

За словами Корнієнка, має йтися не менш ніж про 172 голоси.

"Ми точно будемо розуміти цю цифру. Вона має бути не менше 172 депутатів. Це 70% нашої могутньої фракції, яка за нашим принципом "70 на 30", - ми так голосуємо", - сказав депутат.

Також на запитання, чи розглядаються наразі інші кандидатури на посаду міністра охорони здоров’я, окрім Ляшка, Корнієнко повідомив, що поки що інші кандидатури не розглядаються.

На думку Корнієнка, парламенту вдасться призначити нового очільника МОЗ.

"Я думаю, що пан Віктор зустрінеться за сьогодні, завтра і четвер з депутатами, з комітетом, з представниками інших фракцій. І подивимося. Я думаю, що буде підтримка", - підсумував представник "СН".

Перший заступник голови фракції також припустив, що якщо Ляшко "з тим же підходом, з яким він займався карантинними справами, займеться вакцинацією, то у нас шанси, мені здається, зростуть у плані інтенсивнішої вакцинації наших громадян".

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Автор: Тетяна Поляковська