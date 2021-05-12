Гармаш вважає, що при ухваленні рішення про підписання підозри «куму Путіна» враховувався фактор майбутньої зустрічі політичних радників "нормандської четвірки".

Представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш вважає, що вручення народному депутату Віктору Медведчуку підозри у державній зраді не позначиться на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі і військовій ескалації в регіоні.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Не думаю, що вручення йому підозри якось позначиться на переговорах в ТКГ. Упевнений, що там це питання навіть не прозвучить. ...На військовій ситуації на Донбасі утиски Медведчука ніяк не позначаться. По-перше, там зараз і так ескалація, і більшою вона не стане, тому що у Путіна деякою мірою зв'язані руки переговорами про зустріч з Байденом", - вважає Гармаш.

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Водночас він висловив думку, що при ухваленні рішення про підписання підозри "куму Путіна" враховувався фактор майбутньої зустрічі "Н-4" (політичних радників "нормандської четвірки").

"Інша справа - особиста зустріч зовнішньополітичних радників "Н-4", серед яких від РФ - Дмитро Козак, який фігурує у справі Медведчука. Напевно, йому захочеться обговорити це з Андрієм Єрмаком (керівником ОП - УНІАН", - написав Гармаш.

Санкції проти Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб, в тому числі і Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладено на все майно і активи, які перебувають у підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч.5 ст.258 (фінансування тероризму) КК. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовано у зв'язку з цим розслідуванням.

Підозра Медведчука в держзраді

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала повідомлення про підозру Медведчуку і Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проекту "Промінь".

12 травня ввечері адвокат Медведчука Богдан Коваль заявив, що його підзахисному вручили підозру за статтями Кримінального кодексу 111 і 438 - державна зрада і порушення звичаїв війни.

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Автор: Інна Андаліцька