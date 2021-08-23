Міжнародна акція має на меті показати єднання і організована до 30-ї річниці Незалежності та Дня Державного прапора України.

У великих містах світу представники місцевих українських громад разом із українськими дипломатами розгорнули 30-метрові державні прапори України на знак єднання і святкування 30-ї річниці Незалежності та Дня Державного прапора України.

Як інформує Міністерство закордонних справ України, напередодні до великих міст по всьому світу та місць розташування ключових міжнародних організацій було доставлено символічні державні прапори України.

Акція організована та ініційована МЗС, Народним домом "Україна" та проектом OUTLOOK у співпраці з українськими громадами за кордоном.

Як повідомляється, зокрема, жовто-блакитні стяги вражаючих розмірів замайоріли у столицях Європи та по всій Північній Америці, на самому півдні Африки та у стародавньому місті Петра в Йорданії, на узбережжі Затоки та у мексиканській долині Теотіуакан, у стародавньому храмовому комплексі Баальбек в Лівані та відомому комплексі хмарочосів "Flame Towers" в Азербайджані. У Греції повітряна куля пронесла Державний прапор України над найвищим високогірним озером Пластира, а у Загребі наш прапор піднявся на найвищу будівлю як свідчення сили духу та незламності нашого народу.

МЗС на своїй офіційній сторінці оприлюднило відео про те, як наш жовто-блакитний стяг майорить у різних дивовижних куточках світу.

Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День державного прапора.

Це офіційне свято було встановлено на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України, згідно з указом другого президента Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року.

У 2009 році третій президент Віктор Ющенко вніс зміни до цього указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Державний прапор України затверджений Верховною Радою 28 січня 1992 року. Це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього (вгорі) і жовтого (внизу) кольорів, зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Автор: Інна Андаліцька