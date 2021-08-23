Участь у заході взяли низка народних депутатів.

Біля центрального входу до будівлі Верховної Ради, на Площі Конституції, відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході взяли, зокрема представники духовенства та низка народних депутатів України поточного та попередніх скликань, в тому числі і голова парламенту Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук.

Підняття синьо-жовтого прапора відбулося під звуки гімну України.

Передбачається, що Національна гвардія до 18:00 нестиме почесну варту біля будівлі парламенту.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора. З нагоди свята у Києві та інших містах України заплановано ряд урочистих заходів.

Як раніше повідомляв УНІАН, рух транспорту центральними вулицями Києва 23 серпня обмежать у зв'язку із заходами з нагоди Дня Державного Прапора. Свої маршрути змінить громадський транспорт. Також у День Державного Прапора закриють вхід і вихід станції метро "Золоті ворота" з боку вулиці Володимирської.

Автор: Таня Поляковська