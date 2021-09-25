Про це йшлося під час телефонної розмови голови Венеціанській комісії та президента України.

Голова Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо попросив президента України Володимира Зеленського надати для висновку Комісії закон про олігархів у редакції, підписаній главою держави.

Як повідомили у прес-службі глави Української держави, про це йшлося під час їх телефонної розмови, яка відбулась за ініціативи Букіккіо.

Зокрема, Букіккіо відзначив ухвалення закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

"Голова Венеціанської комісії звернувся з проханням надати Комісії проголосований текст закону в редакції, підписаній главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку", - йдеться у повідомленні.

Також, додали у прес-службі, під час розмови відбувся "конструктивний обмін думками" щодо проектів законів України, які перебувають на розгляді Верховної Ради та спрямовані на вдосконалення конституційної процедури, порядку призначення суддів Конституційного Суду, а також стосовно відбору суддів до КСУ.

Крім того, поінформували у прес-службі, Зеленський і Букіккіо обговорили перебіг формування Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. "Президент України та голова Венеціанської комісії підкреслили, що цей процес має завершитися якомога швидше, а всі наявні наразі перешкоди – усунуті", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).

Законом визначено, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Рішення про виключення особи з Реєстру олігархів ухвалюється в разі встановлення факту невідповідності такої особи одночасно щонайменше двом із ознак.

Встановлюється, що рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), ухвалюється Радою нацбезпеки і оборони на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Він втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

Автор: Світлана Закелова