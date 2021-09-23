За словами посла Великої Британії та Північної Ірландії в Україні, виконання цього закону має бути юридично обґрунтуваним та аполітичним.

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс переконана, що ухвалений сьогодні закон про олігархів може відіграти роль у зменшенні шкідливого впливу на українську політику.

Про це вона написала у мікроблозі у Twitter.

"Закон "про деолігархізацію" може відіграти роль у зменшенні шкідливого впливу власних інтересів на політику та економіку України", - зазначила вона.

За словами посла, виконання цього закону має бути юридично обґрунтуваним та аполітичним. "Для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, будуть потрібні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та, звичайно, судова реформа", - наголосила Сіммонс.

Закон про олігархів

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 вересня, Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).

Законом визначено, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Рішення про виключення особи з Реєстру олігархів ухвалюється в разі встановлення факту невідповідності такої особи одночасно щонайменше двом із ознак.

Встановлюється, що рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), ухвалюється Радою нацбезпеки і оборони на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Він втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

Автор: Світлана Закелова