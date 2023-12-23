За словами Марії Мезенцевої, народні депутати продовжать свою роботу вже на початку січня, "хоча ми її не закінчуємо".

Український парламент цього року скасовує канікули, нардепи повернуться до роботи вже на початку січня. Про це в ефірі телемарафону на каналі "Ми-Україна" повідомила заступниця голови комітету ВР з питань інтеграції з Євросоюзом Марія Мезенцева.

"Український парламент не завершує свою роботу, ми не йдемо на канікули", - сказала парламентарій.

При цьому вона нагадала, що днями Верховна Рада ухвалила низку важливих законопроектів. Так, було проголосовано за скасування мита і ПДВ на радіолокаційні потреби для ЗСУ. Крім того, депутати ухвалили закон про внутрішньо переміщених осіб.

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"Верховна Рада продовжить свою роботу вже на початку січня. Хоча ми її не закінчуємо", - додала Мезенцева.

Робота Верховної Ради України - останні новини

Днями член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко повідомив, що Рада може проголосувати за новий закон про посилену мобілізацію вже у січні.

Він також дав оцінку створенню механізмів для мобілізації чоловіків, які виїхали за кордон. За словами нардепа, аби викликати їх назад до України для проходження військової служби, можуть запровадити "такий собі військовий облік".

Також УНІАН повідомляв, що медичний канабіс в Україні вже не поза законом. Напередодні Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект у другому читанні.

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