Вони розгорнули прапор України в сесійній залі парламенту.

У Верховній Раді України сьогодні виступили спікери парламентів Латвії, Литви та Естонії.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили народні депутати України.

Так, депутат від "Голосу" Ярослав Железняк зазначив: "Сьогодні, через місяць від початку війни, ми знову зібралися парламентом. Знову у будівлі на Грушевського. Знову повний зал! 363 депутати!"

Засідання, повідомив він, почалося з виступів іноземних гостей: Інари Мурнієце (голови Сейму Латвійської Республіки), Вікторії Чміліте-Нільсен (спікера Сейму Литовської Республіки) та Юрі Ратаса (голови Рійгікогу Естонської Республіки).

Своєю чергою, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зазначив:

"Сьогодні до Верховної Ради завітала велика міжнародна делегація. Спікер парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен, спікер парламенту Латвії Інара Мурнієце, спікер парламенту Естонії Юрі Ратас та інші європейські депутати приїхали підтримати Україну. Просто у залі засідань вони символічно розгорнули прапор нашої країни. Ця війна показала, хто наші справжні брати. Дякую, що підтримуєте не лише словом, а й ділом! Разом ми переможемо окупантів!".

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