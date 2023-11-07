Він та його посібники займалися рекетом серед підприємців.

У Вінниці Служба безпеки України нейтралізувала кримінальне угруповання, яке тероризувало жителів міста та намагалось "підім’яти" під себе аграрний бізнес у регіоні. Серед затриманих – депутат Вінницької районної ради, який обирався від забороненої партії ОПЗЖ, та двоє його спільників – працівників Муніципальної варти міськради, повідомляє СБУ.

Зазначається, що усі троє під керівництвом свого ватажка – місцевого кримінального авторитета – займалися рекетом серед підприємців. Під час розбою вони вимагали з потерпілих гроші як регулярну "данину", а у разі відмови – погрожували насильством та знищенням приватного і корпоративного майна.

Правоохоронці задокументували факт "вибивання" 9 тисяч доларів неіснуючого боргу з керівника агрокомпанії. Рекетири погрожували чоловіку та його родині фізичною розправою, а також знищенням сільгосптехніки підприємства, якщо він не погодиться сплатити "борг".

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"Співробітники СБУ затримали всіх учасників банди за місцями їхнього перебування в обласному центрі. При обшуках у помешканні затриманого депутата вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси. А у його спільників виявлено готівку та чорнові записи "боржників", - йдеться у повідомленні.

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Троє із них, включно з депутатом, уже перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В СБУ уточнили, що наразі перевіряють причетність банди до вчинення інших злочинів на території області.

Новини про злочинні угруповання в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня на Закарпатті затримали членів злочинного угруповання, яке тероризувало мешканців західного прикордоння України. Лідером банди виявився чинний депутат облради Іван Чубірко, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Він також є давнім соратником і кумом екс-нардепа-зрадника Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ.

Депутат разом з іншими членами банди вимагав у місцевого підприємця 135 тис. доларів неіснуючого боргу. Щоб змусити віддати гроші, чоловіка та його сім’ю залякували та били вікна.

Також УНІАН, що на Львівщині військові-"перевертні" займалися рекетом. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетирами 4 тисяч доларів США з демобілізованого бійця ЗСУ.

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