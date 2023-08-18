Колишні кримінальники мобілізувалися, але залишили підрозділ і займалися рекетом.

У рамках боротьби з організованою злочинністю, яка намагається проникнути до Сил оборони в умовах війни, на Львівщині затримали двох "перевертнів".

Згідно з повідомленням Служби безпеки України, знешкоджено банду рекетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників, що приховали своє "минуле" і призвались на військову службу.

Як зазначається, після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, вони самовільно залишили підрозділ і розпочали займатися вимаганням грошей з громадян. Прикриваючись статусом військовослужбовців, фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам "рахунок" за вирішення "спору".

Відео дня

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетирами 4 тисяч доларів США з демобілізованого бійця ЗСУ. У разі відмови сплатити всю суму, зловмисники погрожували чоловіку насильством та фізичною розправою.

У ході оперативних дій правоохоронці затримали обох рекетирів "на гарячому" під час передачі частини грошей від потерпілого.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану). Триває розслідування, зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Затримання злочинців в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року в Києві правоохоронці затримали злочинців, які викрали чоловіка і, погрожуючи вбивством, вимагали в нього гроші за нерозголошення інформації, яку той бажав зберегти в таємниці.

За інформацією прокуратури, затримали двох чоловіків 27 і 28 років, які вимагали у мешканця столиці спочатку 3 тисячі доларів США, але після отримання грошей, зловмисники захотіли більше. Тож вони викрали чоловіка з його дому й вивезли до лісу в Кагарлицькому районі Київської області. Там підозрювані змусили потерпілого копати собі могилу, здійснили у його бік постріл з вогнепальної зброї та вимагали вже наступного дня передати їм 1 мільйон гривень. Злочинну групу затримали під час передачі їм цих коштів.

А влітку минулого року на Львівщині нейтралізували злочинну організацію, до складу якої входило більше 6 місцевих жителів. Вони займались вимаганням коштів у громадян під вигаданими приводами, а в разі відмови застосовували насильство та погрожували вбивством.

Вас також можуть зацікавити новини: