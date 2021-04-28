За словами Матернової, з 2014 року Євросоюз надав більше 600 млн євро на відновлення та гуманітарну допомогу на сході України.

Заступник генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії, в.о. керівника групи підтримки України Катаріна Матернова підтвердила повну підтримку нашої країни з боку Євросоюзу на фоні зростаючої агресії РФ.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яке відбулося під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Трансляція заходу велась в YouTube.

«Я хочу підтвердити політичну підтримку з боку ЄС на тлі зростаючої агресії РФ. Рада ЄС абсолютно всіма голосами підтвердила неприпустимість відторгнення (Росією – УНІАН) Криму і агресивної політики. Яка наростає протягом року», - заявила вона.

«Якщо говорити про нашу конкретну підтримку, то ми будемо продовжувати підтримувати схід України – це наш пріоритет. Ми зараз плануємо семирічну програму підтримки», - додала Матернова.

За її словами, з 2014 року Євросоюз надав більше 600 млн євро на відновлення та гуманітарну допомогу на сході України.

«Ми намагаємося відбити ці загрози на тлі пандемії COVID-19, тому це ще більш ускладнює ту політичну та економічну ситуацію, з якою зіштовхнувся уряд. Тому я хочу висловити підтримку всім вам (представникам уряду – УНІАН), які всі свої зусилля направляють на таку боротьбу», - наголосила вона.

Стягування російських військ: що відомо

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військовослужбовців на кордоні з Україною за тиждень збільшиться до понад 120 тисяч.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".

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Автор: Костянтин Гончаров