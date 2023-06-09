Михайло Подоляк запевнив, що всіх українців повернуть додому.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ситуацію з передачею з російського полону українських військових Угорщині. Він назвав такий крок під егідою РПЦ піаром.

"Можливо, це жителі Закарпаття, але потрібно розбиратися. Це стандартний такий піар. РПЦ ж на сьогоднішній день не церква. РПЦ - невід'ємна частина збройних сил Російської Федерації, які атакують іншу країну. Вона мотивують військовослужбовців Росії вбивати українців. На тлі цієї дикої репутації РПЦ намагається якось проявити свої християнські схильності, яких немає. Це дивна піар-історія", - заявив політик в ефірі телемарафону.

Він запевнив, що Україна поверне всіх людей додому. При цьому Подоляк нагадав, що Угорщина – країна, яка робить все, щоб українців вбивали, - блокує санкції, постачання зброї, фінансової допомоги, а глава МЗС Петер Сійярто їздить до Москви і розповідає, як потрібно облаштувати новий порядок.

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Росія передала Угорщині українських військовополонених - що відомо

8 червня за участю Російської Православної церкви групу українських військовополонених нібито передали Угорщині. 9 червня угорський віце-прем'єр-міністр Жолт Семьєн підтвердив, що росіяни передали Будапешту 11 українських військовополонених.

У свою чергу речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що український уряд нічого не знав про переговори між угорською та російською сторонами з питання українських військовополонених.

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