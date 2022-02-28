Щоправда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів, зауважив Михайло Подоляк.

Перший раунд переговорів України та Росії в Прип'яті видався важким.

Про це написав радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк у своєму Twitter.

"Переговори важкі. Щоправда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси", - написав Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, перший раунд переговорів України та Росії завершився близько 18:00 28 лютого 2022 року, переговори тривали близько шести годин.

За словами Михайла Подоляка, "сторони визначили низку пріоритетних тем, за якими намітилися певні рішення".

Учасники переговорів повертаються до столиць своїх країн для обговорення результатів переговорів.