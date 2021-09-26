Радник керівника Офісу президента зазначив, що на парламент чи на міністрів має впливати не бізнес, як це є зараз, а виборець.

Боротьба з олігархами позитивно відіб'ється на економіці України і на кожному українцеві.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов в інтерв’ю телеканалу "Дом".

Він зазначив, що на парламент чи на міністрів має впливати не бізнес, як це є зараз, а виборець.

"Виборець вибирає народних депутатів. Вони призначають міністрів і прем'єр-міністрів. Ось так працює демократія", - сказав Милованов.

Він нагадав, що для боротьби з олігархами в Україні ухвалено пакет законів, які визначають базові поняття та критерії, за якими того чи іншого бізнесмена будуть заносити до реєстру олігархів. Також в ньому обмежуються контакти олігархів із політиками та чиновниками.

"І політики, і держчиновники мають тоді декларувати зустрічі з ними. До речі, цей нюанс дуже дискутується. Деякі вважають, що це якесь порушення. І можливо, юридично треба буде ще якісь деталі прописати, і судова практика покаже, як воно працюватиме насправді", - зауважив радник глави Офісу президента.

Милованов вважає, що вводити положення закону на практиці "треба акуратно".

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"Треба дотриматися балансу між тим, що ми боремося з де-факто чинною системою влади, яка не відповідає тому, що написано в Конституції. Я маю на увазі олігархічний вплив. У Конституції ж заборонено олігархам впливати на парламент. Але це є. На практиці це потрібно так імплементувати, щоб ми будували цивілізоване суспільство, яке дотримується законів і будує інституції", - пояснив він.

Для прикладу він розповів, як ця система працює в США.

"У Сполучених Штатах Америки, наприклад, якщо дві компанії, навіть не бізнес і уряд, а просто дві компанії працюють на одному ринку, то у них можуть бути проблеми. Може бути визнано незаконним, якщо вони діляться інформацією про ціни на свої продукти або обсяги, або якісь нові стратегії. Наприклад, якщо у вас компанія й у мене компанія, ми зустрілися, попили кави або пива, і я вам розповів про свої нові продукти, то держава Сполучені Штати Америки може нас оштрафувати, а іноді навіть і посадити", - сказав Милованов.

Другий приклад, за його словами, - якщо компанія хоче змінити податки й для цього намагається лобіювати парламент.

"Тоді я (як така компанія) протягом 45 днів кожні півроку маю подавати звіт, в якому маю описувати не тільки з ким я говорив (із членів парламенту), але і про що я говорив, та скільки моя компанія може потенційно заробити. Таке декларування - трішки інша форма, але таке декларування є і набагато жорсткіше в багатьох країнах", - наголосив Милованов.

За його словами, і коли вплив олігархів знизиться на Верховну Раду, на Кабінет міністрів, кожен українець на собі відчує позитивні зміни в економіці.

Законопроект про олігархів

23 вересня, Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про олігархів (№5599). За це рішення проголосували 279 народних депутатів із 379, зареєстрованих у сесійній залі. Законопроект розглядали за спецпроцедурою, тобто розглянули лише 13 поправок з 1270 поданих. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Він втрачає силу через 10 років з дня введення його в дію.

Законом визначено, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає як мінімум трьом з наступних ознак: бере участь в політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке положення; підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких він є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

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10 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що пропонує надіслати законопроект про олігархів для отримання висновку Венеційської комісії вже після ухвалення його в цілому як закону.

Раніше в ефірі програми "Свобода слова" голова ВР Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив цей проект закону до Венеційської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій та груп та уповноваженого ВР з прав людини.

Автор: Тамара Отовська