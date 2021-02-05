Мендель переконана, що "ця людина вже відчуває певне покарання за свою діяльність".

Санкції проти каналів соратника кума Путіна Тараса Козака були введені Радою національної безпеки й оборони після наданих вагомих доказів.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила речниця президента Юлія Мендель.

Вона, зокрема, нагадала, що рішення ухвалювали колегіально, а не одноосібно. Також Мендель додала, що влада готова до оскарження цього рішення в судовому порядку.

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«Якщо будуть якісь судові процеси, ми почуваємося впевненими в тих позиціях, які були надані для того, щоб були запроваджені ці санкції», – заявила прес-секретарка Зеленського.

При цьому речниця не відповіла, чи планують запроваджувати санкції проти самого Козака, коли вже у правоохоронних органах заявили про його імовірну причетність до бізнесу в «республіках».

«Я не впевнена, що я є тією людиною, яка має відповідати на це питання. Тому що я не є представником правоохоронних органів, я не можу видавати кримінальні провадження, так само як це не може робити Офіс президента. Ще раз наголошу: будь-які дії мають бути доведені. Якщо поспішити щось робити… раптом цей процес призведе до якихось несправедливих чи нелогічних рішень. Я сподіваюся, що наші правоохоронні органи видадуть повну інформацію, й будуть ухвалені правильні рішення», – сказала вона.

Мендель переконана, що «ця людина вже відчуває певне покарання за свою діяльність».

Блокування каналів Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій стосовно народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

3 лютого результати опитування, проведені Київським міжнародним інститутом соціології, показали, що "ОПЗЖ" вперше випередила "Слугу народу" в парламентському рейтингу партій: "ОПЗЖ", у разі проведення виборів до Верховної Ради, висловили готовність підтримати 23,1% респондентів, "СН" – 20,9%.

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Автор: УНІАН