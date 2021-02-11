За словами заступника керівника ОП, сьогодні відносини України та ЄС перебувають «на одній з найвищих точок» за всю історію.

Україна очікує, що засідання Ради асоціації з ЄС, яке відбудеться сьогодні у Брюсселі, дасть старт реалізації домовленостей щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію та залучення до реалізації Зеленого курсу ЄС.

Про це заявив заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква у колонці для НВ, повідомляє прес-служба ОП.

Читайте такожВ Єврокомісії назвали основну причину гальмування реформ в Україні

«Сьогодні наші відносини з ЄС перебувають на одній з найвищих точок за всю історію. Це ще не вершина, яку ми прагнемо підкорити, тобто стати повноцінним членом ЄС. Але вже зараз можна сміливо говорити, що маємо чітку траєкторію руху, високий рівень взаєморозуміння й довіри з нашими європейськими партнерами», – зазначив він.

За словами Жовкви, європейські партнери знають, що для українців цінності свободи, гідності та демократії є екзистенційною потребою, і Україна сьомий рік поспіль захищає їх на Донбасі, роблячи внесок у європейську безпеку.

«Україна – надійний партнер ЄС у регіоні. Неодноразово це підтверджувала, серед іншого, своїми практичними діями. Тому готова стати активним учасником процесів визначення майбутнього Європи. Сподіваємося, що нас почують», – додав він.

На думку заступника керівника Офісу президента, успішний саміт Україна – ЄС, який відбувся у жовтні 2020 року, відкрив шлях до конкретного прогресу у відносинах, насамперед у сфері інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

«Сьогодні відбудеться чергове засідання Ради асоціації Україна – ЄС, яке стане точкою відліку для реалізації практичних домовленостей, досягнутих президентом Зеленським з лідерами ЄС. Очікуємо на офіційний початок діалогу з оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію та процесу спільної оцінки досягнень цілей Угоди про асоціацію», – зауважив Жовква.

Він зазначив, що Україна першою з держав поза Євросоюзом долучиться до реалізації Зеленого курсу ЄС, що означатиме тісну координацію політик для протидії кліматичним змінам.

Крім того, цього року очікується підписання угоди про спільний авіаційний простір та зрушення в питанні укладення «промислового безвізу» з ЄС.

«Це дозволить зробити вихід виробників української промислової продукції на ринок ЄС простішим і дешевшим», – наголосив Жовква.

Засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз: що відомо

11 лютого в Брюсселі відбудеться Сьоме засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз.

Українську делегацію очолює прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, сторону Європейського Союзу - високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров