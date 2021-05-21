Дизайнер, який створив сорочку-косоворотку для президента, каже, що за основу взяв національний костюм Дніпропетровського регіону.

В Офісі президента України розповіли, що вишиванки для Володимира та Олени Зеленських створювалися на основі українських традицій крою.

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, коментуючи звинувачення в тому, що сорочка, надіта главою держави в День вишиванки, насправді російська косоворотка, повідомляє OBOZREVATEL.

"Українська культура значно багатша за зашорені і виховані ще за радянськими лекалами уявлення про неї. Українська вишиванка - це не один якийсь образ, не один візерунок, не одна модель. Бувають техніки вишивки, варіанти крою. Це різні регіональні особливості та сучасні їх інтерпретації", - вважає радник глави ОП.

За його словами, одяг розробив дизайнер Артем Климчук. Сам творець каже, що за основу взяв національний костюм Дніпропетровського регіону.

Читайте такожТимошенко одягла в Раду сукню-вишиванку і зробила "ту саму" зачіску (фото)"Для сходу України бічний розріз на сорочці був широко поширеним елементом. Він був дуже популярний в XIX столітті, але втратив свою актуальність після всього того, що з нашою країною зробив Радянський Союз. Також ми використовували традиційні орнаменти регіону і характерний виріз на сорочці для жінок квадратної форми. Ми стилізували трохи візерунки, вишили їх хрестиком і ретязем, переосмислили дизайн і осучаснили вишиванку, хоча вона створена за мотивами історичних сорочок, які зберігаються в музеях", - підкреслив дизайнер.

Українська вишиванка чи косоворотка?

20 травня в День вишиванки на сторінці президента в Instagram з'явився пост з фото, де Зеленський і його дружина Олена одягнені у вишитий одяг. Однак деякі користувачі мережі, а також журналісти розкритикували вишиванку глави держави, адже вона схожа на косоворотку - сорочку з косим коміром, тобто з розрізом збоку, а не посередині. Такі сорочки є предметом російського народного костюма.

Перша леді також опублікувала фото з чоловіком у вишиванках. Зеленська зазначила, що на Дніпропетровщині, де вона народилася, традиційними вважаються чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки - особливий, з квадратним вирізом каре.

При цьому на свою прес-конференцію Зеленський вишиту сорочку не одягнув.

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Автор: Катерина Комолова