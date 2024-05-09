Глава держави підписав відповідний указ.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України. Він займав цю посаду з жовтня 2019 року.

Відповідний указ глави держави №317/2024 від 9 травня оприлюднено на сайті Офісу президента. В ньому йдеться:

"Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України". Відео дня

СБУ викрила агентів ФСБ в Управлінні держохорони

7 травня Служба безпеки поінформувала про викриття мережі агентів 5 служби ФСБ, які готували вбивство президента України. В Спецслужбі заявили, що було затримано двох полковників Управління державної охорони. Зазначалося, що розслідуванню СБУ сприяло УБД.

Так, із завдань агентів було знайти виконавця, який візьме у заручники, а потім і ліквідує Зеленського. Шукали таку людину серед військових, наближених до охорони президента.

Крім Зеленського, група планувала також ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Буданова планували ліквідувати перед Великоднем. Завербований Росією агент мав передати дані щодо координат будинку, де мав знаходитися Буданов. Передбачалося, що по цьому місцю Росія вдарить ракетою.

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