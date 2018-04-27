Посол: проведення засідання Комісії Україна-НАТО "залежить від Угорщини та всього Альянсу"

За словами представника України в НАТО, українська сторона робить все можливе, щоби це засідання відбулося.

Голова місії України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Вадим Пристайко говорить, що рішення щодо проведення засідання Комісії Україна-НАТО в рамках саміту Альянсу, який пройде у липні в Брюсселі, залежить від Угорщини та всіх союзників.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Пристайко сказав українським журналістам сьогодні в Брюсселі, коментуючи слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про те, що проведення цього засідання залежить від України.

Як відомо, сьогодні в штаб-квартирі НАТО проходить засідання міністрів закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу, де Угорщина вчергове заблокувала засідання Комісії Україна - НАТО через закон про освіту в Україні.

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«Ми готові, і президент готовий приїхати в липні для участі в саміті. Наскільки ми розуміємо, ще немає запрошення на засідання Комісії Україна - НАТО, і тут рішення залежить від Угорщини та всього Альянсу», - вважає Пристайко.

За словами посла, українська сторона робить все, щоби цей захід відбувся. «Нам це цікаво. Ми робимо для цього всі необхідні кроки. Як вони сприймаються угорською стороною – в цьому є серйозна проблема. Мене турбує фетишизація цього процесу з боку Угорщини, яка доводить цей процес до абсурду, яка збирає аргументи, що виходять за межі закону про мову», - наголосив він.

При цьому Пристайко зазначив, що Комісія Україна - НАТО – це «важливий для нас формат».

«Якщо НАТО з різних причин, зокрема, через позицію Угорщини, не зможе запросити на Комісію Україна - НАТО, ми будемо шукати інші варіанти, щоби провести зустрічі і донести наш сигнал», - додав посол.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Угорщина втретє заблокувала проведення Комісії Україна-НАТО на міністерському рівні.

Раніше, у березні, Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО. Зокрема, він зазначив, що Угорщина заблокує проведення комісії Україна-НАТО на міністерському рівні в квітні, а також у липні.