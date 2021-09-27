Згідно з умовами контракту "Газпром" буде постачати в Угорщину 4,5 млрд кубометрів газу на рік.

Контракт про постачання російського газу в Угорщину, який був сьогодні, 27 вересня 2021 року, підписаний між Угорщиною та російським "Газпромом", передбачає довгострокову співпрацю між країнами.

Про це повідомляє DW.com.

Читайте такожУдар у спину: Угорщина підписала з Росією контракт про постачання газу в обхід УкраїниЯк повідомляє видання, підписаний контракт є довгостроковим і передбачає постачання газу до 2036 року.

Договір підписали в Будапешті міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто та голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Згідно з умовами контракту "Газпром" буде постачати в Угорщину 4,5 млрд кубометрів газу на рік.

Як це вдарить по Україні:

Угорщина покриває свої потреби в газі, переважно, за рахунок Росії, і до недавнього часу отримувала паливо по трубопроводу через територію України.

Новий договір передбачає постачання газу в обхід України.

"Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремля і на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам, що не відповідає принципам Договору про засади добросусідства і співробітництва між Україною та Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року", - йдеться в заяві МЗС України від 27 вересня.

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Facebook заявив, що дана ситуація - це яскравий приклад політики Кремля.

"Яскравий приклад політики Кремля щодо України - як тільки з'являється технічна можливість обійти Україну при транзиті газу, "Газпром" запускає газ через довші, але власні, транзитні газопроводи. Попри контракт до 2024 року, на нас чекає значне подальше скорочення або повна зупинка транзиту в Угорщину через Україну. Тому технічна добудова "Північного потоку-2" створює критичні ризики існуючого транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року, - зазначив Макогон.

Угорщина і контракт з "Газпромом":

У серпні 2021 року стало відомо про те, що Сійярто обговорював з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим можливість підписання контракту з "Газпромом".

30 серпня Сійярто повідомив, що досягнуто домовленість про постачання газу, яка почне діяти з 1 жовтня, хоча раніше повідомлялося, що протягом 15 років необхідні обсяги газу будуть щорічно постачатися двома маршрутами - через Австрію та Сербію.

27 вересня 2021 року стало відомо про те, що Угорщина підписала з Росією контракт про постачання газу в обхід України.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

Автор: Олена Коваленко