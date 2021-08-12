Серед пріоритетів для України латвійський дипломат виокремив необхідність зростання економіки та забезпечення відчуття справедливості.

Кремль завжди намагатиметься впливати на життя України і Латвії, адже ці держави розташовані на межі інтересів Росії і Заходу.

Таку думку висловив посол Латвії в Україні Юріс Пойканс, пише НВ.

"Росія ніколи не зникне ні з Латвії, ні з України. <...> Ми знаходимося на межі інтересів і Заходу, і Росії. Звичайно, Україна знаходиться в більш складній ситуації. Тому що [населення] використовує російську мову. Плюс у латвійців родичів в Росії практично ні в кого немає, на відміну від тих же українців", - сказав Пойканс.

За його словами, Латвія, попри членство в ЄС і НАТО, має щодня думати про зміцнення своєї незалежності.

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Серед пріоритетів для України дипломат виокремив необхідність зростання економіки та забезпечення відчуття справедливості.

"Завжди будуть люди, які на Росію будуть дивитися зовсім іншими очима. Ми від того ніяк не втечемо. Це потрібно мінімізувати. Але найголовніше для України - це економічний розвиток і відчуття справедливості в країні. Внутрішня політика - це, я б сказав, найслабше місце України на сьогодні", - зазначив Пойканс.

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Автор: Олександр Топчій