Відбулась телефонна розмова міністрів оборони України та США.

Новий міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Андрій Таран обговорили практичні кроки реалізації статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями, а також підтвердили стратегічний характер українсько-американських відносин в оборонній сфері.

Читайте такожУ Зеленського назвали пріоритетні напрями співпраці з адміністрацією БайденаПро це повідомила прес-служба Міністерства оборони за результатами телефонної розмови міністрів.

Таран привітав американського колегу з призначенням на посаду і ознайомив його з безпековою ситуацією в Україні та навколо її кордонів. Під час розмови керівники відомств обговорили питання оборонної реформи та прогресу з ключових напрямів.

Своєю чергою, Остін поінформував про схвалення Конгресом США першого траншу допомоги з боку американських партнерів у рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI).

«Ми вдячні народові та уряду США за непохитну допомогу та участь у посиленні стійкості України проти зовнішніх загроз і сприяння наближенню до повноправного членства в НАТО. Ми постійно нарощуємо рівень взаємосумісності з силами Альянсу завдяки технічній допомозі, а також спільній участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Тому Україна підтверджує намір продовжити участь в операціях НАТО, зокрема, в складі тренувально-дорадчої місії НАТО «Рішуча підтримка», багатонаціональних сил НАТО в Косово і готується направити сили й засоби до тренувальної місії НАТО в Іраку та операції НАТО в Середземному морі «Морський охоронець», - наголосив Таран.

Остін, зі свого боку, подякував за участь українських сил у складі міжнародних операцій.

Також Таран запросив міністра оборони США взяти участь у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Допомога США Україні

2 січня Сенат США (верхня палата Конгресу) слідом за Палатою представників схвалив проект оборонного бюджету країни на 2021 фінансовий рік, який, зокрема, передбачає допомогу Україні і розширення санкцій проти компаній, які причетні до будівництва газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

За підтримку документа, на який раніше наклав вето екс-президент США Дональд Трамп, висловився 81 сенатор, 13 проголосували проти. Це перший в історії випадок відміни Конгресом вето Трампа.

Проект містить положення, якими уповноважує надання оборонної допомоги Україні в розмірі $250 млн, з них $75 млн – на летальну зброю.

Водночас він передбачає заборону на співпрацю військовослужбовців США і Росії, а також санкції проти Туреччини за купівлю нею російських ЗРК С-400.

22 січня Сенат США затвердив кандидатуру генерала у відставці Ллойда Остіна на посаду секретаря оборони (міністра оборони).

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Автор: Інна Андаліцька