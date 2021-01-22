Сенат США затвердив кандидатуру Ллойда Остіна на посаду міністра оборони.

Сенат Сполучених Штатів Америки (верхня палата Конгресу США) затвердив кандидатуру генерала у відставці Ллойда Остіна на посаду секретаря оборони (міністра оборони).

Засідання верхньої палати Конгресу транслював американський онлайн-ресурс C-SPAN.

Кандидатуру Остіна запропонував президент США Джо Байден.

Затвердження генерала у відставці підтримала переважна більшість сенаторів - 93. Проти проголосували тільки двоє.

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Остін став першим афроамериканцем, який очолюватиме Пентагон. Він є чотиризірковим генералом, який у 2016 році пішов у відставку. Перед відставкою він очолював Центральне командування Збройних сил США.

Водночас, американське законодавство вимагає, що главою Пентагону може стати лише та особа, яка завершила активну військову службу за сім років до свого призначення. У зв'язку з цим, в обох палатах Конгресу ухвалили необхідні рішення, аби дозволити Остіну розпочати виконувати повноваження міністра оборони вже зараз.

Позиція Ллойда Остіна стосовно України

19 січня на слуханнях комітету Сенату США зі збройних сил Остін заявив, що підтримує надання Україні летального озброєння. За його словами, це має залишатися пріоритетом для США.

Остін сказав, що має намір активно оцінювати оборонні потреби України і в разі необхідності робити відповідні зміни для надання допомоги ЗСУ.

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Автор: Віталій Саєнко