Також турецький президент розповів, чому його країна не приєдналася до санкцій проти РФ.

Тільки влада України і РФ вирішують, коли припиниться війна. При цьому окупований Крим зараз повернути Києву неможливо.

Так вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. В інтерв'ю PBS він зазначив, що не може назвати термін закінчення війни, або спрогнозувати, як довго вона буде тривати. Турецький лідер вважає, що тільки лідери обох країн можуть сказати це, а на його думку, можливо, війна буде ще "довго".

Щодо антиросійських санкцій, Ердоган поставив запитання: "Чи повинні ми робити те, що роблять члени ЄС?". Він пояснив, що Туреччина дотримується власної позиції, так само як і ЄС. Він підкреслив, що прагне підтримувати взаємовигідні відносини як з РФ, так і США та іншими країнами.

Відео дня

Відповідаючи на питання про подальшу ситуацію з анексованим РФ Кримом. турецький лідер заявив, що в 2014 році у нього були дискусії і переговори з російським президентом Володимиром Путіним з приводу Криму.

"Мої міркування не увінчалися успіхом. Я не зміг змусити їх піти з півострова. Думаю, що в даний час це теж неможливо. Думаю, час покаже", - сказав Ердоган.

Зусилля Туреччини по досягненню миру в Україні

Відразу ж після початку війни влада Туреччини робила спроби організувати переговорний процес з цього приводу. У Стамбулі навіть відбулося кілька зустрічей українських і російських представників. Однак коли розкрилася трагедія в Бучі, переговорний процес припинився. Після цього під егідою ООН і за посередництва Туреччини запрацював зерновий коридор, через який змогли вивозити українське зерно. Однак у липні цього року - рівно через рік після запуску зернової угоди - РФ вийшла з неї.

Після цього Ердоган дещо змінив свою позицію і почав розвертатися обличчям не до Заходу і Україні, а до РФ. Не так давно турецький президент літав на зустріч з Путіним в Сочі. Після цього його позиція стала ще більш м'якою по відношенню до РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: