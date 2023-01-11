При цьому заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс зазначив, що вступ України до ЄС змінить характер спільноти.

Основна умова вступу України в Євросоюз - це закінчення війни і виведення військових РФ з української території.

Про це в інтерв'ю "Німецькій хвилі" заявив заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс. Він додав, що ЄС повинен підтримувати Україну на шляху до вступу.

"Ні, це неможливо. Але ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала можливість сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Євросоюз повинен підтримати Україну в досягненні цієї мети", - пояснив ситуацію Тіммерманс.

При цьому заступник голови Єврокомісії порівняв за ступенем важливості вступ України в ЄС з найбільшим разовим розширенням спільноти в 2004 році. "Це дійсно змінить характер Євросоюзу", - сказав він. "Щоб це довести, нам необхідно показати, що саме ми можемо зробити, щоб наблизити Україну до ЄС", - сказав Тіммерманс, відзначивши досягнення Києва у виконанні семи критеріїв на шляху до ЄС.

"Ми повинні відповісти на це, сказавши Україні: добре, зараз ви прийняли цей закон, ми допоможемо вам реалізувати його, надамо підтримку, щоб його впровадження було успішним. Цей процес підготовки до вступу буде надзвичайно важливим, але ми повинні почати його негайно", - пояснив він.

Вступ України до ЄС

23 червня 2022 року Єврорада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС. Водночас Єврокомісія надала рекомендації щодо запровадження реформ, які Україна має втілити.

Серед них: прискорення відбору суддів Конституційного Суду; продовження реформи системи правосуддя; боротьба з корупцією та відмиванням грошей; закон про деолігархізацію; закон про ЗМІ; прийняття та реалізація закону про нацменшини.

16 грудня стало відомо, що Єврокомісія навесні 2023 року оцінить прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів по членству України в ЄС.

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